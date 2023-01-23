『CELFORD/セルフォード Aラインスタンドカラーコート【コストコ お買い得】』はヤフオクでから03月23日 15時 04分に出品され03月23日 15時 04分に終了予定です。即決価格は9,750円に設定されています。現在606件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。青森県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 脇下57

着丈104程度

前見頃 下から30センチ程の所に薄らシミがあります。写真参照

クリーニングで取れるとは思いますが

神経質な方はご遠慮下さい。

その為お安く出品致します。





公式より

素材はイタリアの名門Milior社のウールの2重織りシリーズ。適度な張りと、ふくらみ感と柔らかさがあるベロア仕上げをした生地になります。生地を触っていただくだけで素材の良さが伝わります。リバーコートとしても使える生地ですが、裏付きで冬のコートとして何年も着て頂けるようにしっかりとした仕立てで作りました。衿には金属のバックルを付け、スタンドカラーとしても着用できます。ストールなど付けなくても首回りを温かく保てます。後衿ぐりからサイドにかけて月腰の衿をつけていて、衿を返して変形のステンカラーとしても楽しめます。金属のバックルが飽きのこない、大人でシャープなポイントになっています。シルエットはAラインで、裾にはフレア分量を多めに入れています。とくに後にはボックスタックを入れているので、前を閉めて着ても、あけて衿を抜いて頂いても様になるバランスになっています。袖はラグラン切り替えの位置にもこだわり、太めのステッチ使いでより肩回りがすっきり見えるようにしています。中に着るものも選ばず、ばさっと着て頂けます。色は温かみのあるIVR、上品で今年らしいイエローよりのLBEG、合わせやすく万能なNVYの3色展開。金属のバックルとスナップは全色共通で薄金です。

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などお好きな方に^_^ 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>レディース>>>ジャケット・アウター 商品の状態: 目立った傷や汚れなし 商品のサイズ: S ブランド: セルフォード

カテゴリ ファッション

レディース

ジャケット・アウター タグ CELFORD/セルフォード Aラインスタンドカラーコート