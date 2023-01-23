『ヨウジヤマモト 黒 キャンバス×レザー ドラム ショルダーバッグ 【レアモデル】【お歳暮】』はヤフオクでから04月04日 15時 58分に出品され04月04日 15時 58分に終了予定です。即決価格は15,483円に設定されています。現在485件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。新潟県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 ■横48 縦26 マチ18 ショルダー125



■以前ブランドショップにて8万円程で購入の正規品で、特に目立ったダメージも見当たらず比較的良好な状態ですが、中古品をご理解のうえ神経質な方はお控え願います。



■あまり見かけない珍しい円筒ドラム型のデザインで、ボストンバッグ・斜めかけのショルダーバッグと2wayでご利用可能で、持ち手が外せるので用途に合わせてご利用できオススメです。付属品なし



カラー···ブラック

素材···本革

素材···キャンバス/コットン 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>メンズ>>>バッグ 商品の状態: 目立った傷や汚れなし ブランド: ヨウジヤマモト

カテゴリ ファッション

メンズ

バッグ タグ ヨウジヤマモト

黒

キャンバス×レザー

ドラム

ショルダーバッグ

【レアモデル】