『希少✨️ Vivienne Westwood ファーバッグ 冬コーデ オーブ【新年の贈り物】』はヤフオクでから04月25日 17時 24分に出品され04月25日 17時 24分に終了予定です。即決価格は10,490円に設定されています。現在866件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。福島県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 ◯商品名

Vivienne Westwood ヴィヴィアンウエストウッド

ファーバッグ



◯特徴

これからの季節にぴったりなモコモコが可愛いデザイン♪

メタルのビッグオームチャーム✨️



◯状態

目立った傷や汚れのない綺麗な商品です✨️



◯サイズ

縦 24センチ

横 35センチ

ハンドル 31センチ





お値引きのご相談等、気になることが有りましたらお気軽にお問い合わせください♪ 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>レディース>>>バッグ 商品の状態: 目立った傷や汚れなし ブランド: ヴィヴィアンウエストウッド

カテゴリ ファッション

レディース

バッグ タグ 希少✨️ Vivienne

Westwood ファーバッグ 冬コーデ オーブ