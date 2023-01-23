『ツカノマ C/N Utility BAG【新年の贈り物】』はヤフオクでから03月16日 09時 01分に出品され03月16日 09時 01分に終了予定です。即決価格は7,020円に設定されています。現在686件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。大分県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 今年の4月に購入して、2回使用しました。

オンライン販売のみですぐに完売になってしまう商品です。

とても軽くてショルダーでも肩が痛くなりにくかったです。



あまり出番がないので出品します。

汚れ等見当たりませんが、一度人の手に渡った物なのでご理解いただける方へ。



横 約42㎝

縦 約30㎝

マチ 約13㎝

持ち手（handle）約23cm

ショルダー（shoulder）約83cm



内ポケット4つあります。

ショルダー調節可能



< 重量 - weight >

250g



< 価格 - price >

12,650円（tax in）



< 色- color>

チャコールグレー



↓以下ホームページより↓



帆布でも人気のある Utility BAG を、コットン80% ナイロン20%のとても軽量な生地で作りました。



持ち手とショルダーのついた2WAYタイプで、容量がありながらも嵩張らない。



内側には4つのポケットがあり、小分けに便利です。



シンプルな中に、使える機能だけを詰め込んだ、まさにユーティリティーなカバンです。







#ツカノマ #ヤエカ #アーツアンドサイエンス

#arts&sciences



カラー···グレー 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>レディース>>>バッグ 商品の状態: 目立った傷や汚れなし ブランド: ヤエカ

カテゴリ ファッション

レディース

バッグ タグ ツカノマ C/N

Utility

BAG