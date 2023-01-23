『PRADA ボディバッグ・ウエストポーチ 黒【新年の贈り物】』はヤフオクでから04月07日 23時 52分に出品され04月07日 23時 52分に終了予定です。即決価格は14,940円に設定されています。現在326件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。三重県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 ギャランティーカード付き



【ブランドの魅力】

PRADAのボディバッグは、洗練されたデザインと高品質な素材で知られています。ナイロン製で軽量ながら耐久性があり、日常使いに最適です。



【機能性】

複数のポケットがあり、収納力が高く、必要なアイテムを整理しやすい設計です。調整可能なベルトにより、快適なフィット感を提供します。



【スタイル】

シンプルでありながらエレガントなデザインは、カジュアルからフォーマルまで幅広いスタイルに合わせやすく、どんなシーンでも活躍します。



- ブランド: PRADA

- 色: 黒

- 素材: ナイロン

- 付属品: カード

- スタイル: ボディバッグ・ウエストポーチ

- ベルト: 調整可能



ご覧いただきありがとうございます。 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>レディース>>>バッグ 商品の状態: 目立った傷や汚れなし

カテゴリ ファッション

レディース

バッグ タグ PRADA

ボディバッグ・ウエストポーチ

黒