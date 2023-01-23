『AirPods 4 アクティブノイズキャンセリング搭載 試着程度【お歳暮】』はヤフオクでから03月19日 02時 22分に出品され03月19日 02時 22分に終了予定です。即決価格は13,150円に設定されています。現在584件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。千葉県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 AirPods 4 アクティブノイズキャンセリング搭載



国内正規品 Apple認定店

楽天モバイル 公式ショップ

29800円で購入した正規品です。

試着程度で耳に合わなかった為、出品します。

極美品です。

本体の消毒済み

付属品全てあり

プチプチで梱包し、

さらにプチプチ封筒で送付します。



機種名 AirPods 4（ANC)

モデル番号 A3056

シリアル番号 CPQWWMF6HN

バージョン 7Ｂ20

モデル名...AirPods

世代/種類...(第4世代)

ケース/種類...USB Type-C 商品の情報 カテゴリー: テレビ・オーディオ・カメラ>>>オーディオ機器>>>イヤホン 商品の状態: 未使用に近い ブランド: アップル