『ヴィオラドーロ トートバッグ GINO キャラメル【年末の贈り物】』はヤフオクでから03月29日 21時 45分に出品され03月29日 21時 45分に終了予定です。即決価格は8,970円に設定されています。現在958件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。奈良県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

この商品をお気に入りに登録

同じ商品を出品する

商品詳細 ■サイズ M

約22×27×12 (縦×横×幅cm) / 肩掛け・斜め掛け可能

■素材

本体 ナイロン60%、ポリウレタン40%

■重量

約360g

■開閉

スナップボタン

■ポケット

背面内側にオープンポケット1つ (取り外し可能)

■原産国

日本製/国産/made in japan/ジャパン



ヴィオラドーロショルダーバッグ

SHIPS

ミラオーウェン

トゥモローランド

ローリーズファーム

ジャーナルスタンダード

ティティベイト

フレームワーク

スピック&スパン

アーバンリサーチ

ナノユニバース

プラージュ

イエナ

ザラ

ジーナシス

フラーネ

frene

ZARA

FRAY I.D

IENA 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>レディース>>>バッグ 商品の状態: 新品、未使用 ブランド: ヴィオラドーロ

カテゴリ ファッション

レディース

バッグ タグ ヴィオラドーロ トートバッグ GINO キャラメル