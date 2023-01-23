『G-SHOCK × HYSTERIC GLAMOUR DW-5750E【2024年最新】 』はヤフオクでから03月07日 10時 32分に出品され03月07日 10時 32分に終了予定です。即決価格は7,410円に設定されています。現在759件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。石川県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 【商品紹介】



●ヒステリックグラマー コラボ



●本体のみになります。



●G-SHOCK × HYSTERIC GLAMOUR のコラボレーションアイテム第4弾



●DW-5750の盤面にブランドロゴを配置し、裏蓋にはHYSのアイコンであるガールグラフィックが刻印されています。

また、液晶のバックライトにはHYSのロゴが浮かぶオリジナルデザインとなっております。



【状態】

全体的に綺麗な状態です。

(あくまで主観での判断となります。)





●出品時には時計、バックライトは正常に動作しておりますが、全ての動作を確認したわけではございませんのでご了承下さい。

あくまで中古品になりますので、気が付かないキズや汚れ、経年劣化等ある可能性もございますので使用品に抵抗のある方、神経質な方はご遠慮下さい。 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>メンズ>>>時計 商品の状態: 目立った傷や汚れなし ブランド: ジーショック

カテゴリ ファッション

メンズ

時計 タグ G-SHOCK

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DW-5750E