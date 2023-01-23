『Blundstone ブランドストーン サイドゴアブーツ【2024年最新】 』はヤフオクでから03月30日 16時 43分に出品され03月30日 16時 43分に終了予定です。即決価格は12,155円に設定されています。現在366件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。宮崎県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 ご覧頂きありがとうございます。



こちらで未使用に近い状態で購入後、2.3回履きました。

自分にはしっくりこなかったので、お譲りします。

アイテム名は、靴屋さんで聞いたら「クラシック」と教えてもらいました。



また使用するかも知れませんので、突然出品を取り下げる場合がございます。



Blundstone ブランドストーン

サイドゴアブーツ 、レインブーツ

アイテム名：CLASSIS

品番：BS558

定価：31,900円

サイズ：8（26.5㎝）

カラー：ブラック



【発送方法】

・送料無料

・匿名発送

・OPP袋＆茶封筒かショップ袋に入れて、梱包発送する予定です。



よろしくお願いいたします。





- 色: 黒

- 素材: レザー

- スタイル: サイドゴアブーツ

- 特徴: クッション性のあるソール

- ブランド: Blundstone

- デザイン: シンプルで洗練されたデザイン



ご覧いただきありがとうございます。



カラー···ブラック



素材···本革 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>メンズ>>>靴 商品の状態: 目立った傷や汚れなし 商品のサイズ: 26.5cm ブランド: ブランドストーン

カテゴリ ファッション

メンズ

靴 タグ Blundstone

ブランドストーン サイドゴアブーツ