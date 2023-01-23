『新品☆ノースフェイス リアビューフルジップフーディ L ニュートープ【2024年最新】 』はヤフオクでから03月05日 21時 01分に出品され03月05日 21時 01分に終了予定です。即決価格は7,784円に設定されています。現在792件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。富山県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 他カラー・サイズもございます。

気になる方は下部の #パーカーmukumku をご閲覧ください。



・オーガニックコットンをメインにした裏毛の厚手スウェット地

・素材にリサイクルポリエステルを混紡することによる速乾性



即購入OKです。

値下げ交渉はご遠慮下さい。



☆商品状態☆

新品タグ付き



☆商品名☆

THE NORTH FACE Rearview Full Zip Hoodie

ザノースフェイス リアビューフルジップフーディ

（メンズ）



型番:NT12340 NT

カラー : ニュートープ



サイズ : L



着丈 : 74cm

身幅 : 60cm

肩幅 : 51cm

袖丈 : 66cm

袖幅 : 50cm

袖口幅 : 10cm

(素人採寸のため多少誤差がある場合がございます。)



胸囲 : 92 - 100cm

身長 : 170 -180cm



素材 : 画像タグ参照



定価 13,750円（税込）



☆発送方法☆

ヤマト宅急便



☆注意事項☆

画像と実際のものでは

若干色合いが違う場合がありますことを

ご了承下さい。



#THENORTHFACE

#ノースフェイス 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>メンズ>>>トップス 商品の状態: 新品、未使用 商品のサイズ: XL(LL) ブランド: ザノースフェイス

カテゴリ ファッション

メンズ

トップス タグ 新品☆ノースフェイス

リアビューフルジップフーディ

L

ニュートープ