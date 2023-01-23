『バックラッシュ イタリアンダブルショルダー ダブルライダースジャケット 黒 M【2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから03月12日 06時 53分に出品され03月12日 06時 53分に終了予定です。即決価格は52,611円に設定されています。現在174件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。茨城県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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ISAMU KATAYAMA BACKLASH 1254-02 イサムカタヤマ バックラッシュ イタリアンダブルショルダー ダブルライダースジャケット 黒 M



● 詳細サイズ



肩幅41身幅46着丈61袖丈62.5





素人の採寸ですので若干の誤差はご了承ください。



●状態：



使用感少ないです。





付属品に関しては画像にて確認下さい。

何もない場合は画像に掲載されていません。



中古品ということをご理解いただいた上でご購入をお願いします。



●その他、注意事項



質問には出来るだけお答え致しますので、ノークレーム・ノーリターンでお願い致します。







他にも多数出品していますので是非ご覧下さい。





出品時に状態はチェックしておりますが稀に見落とし(個人差の違いに関しては受け付けません）やサイズの誤差等、説明文と異なる場合があった際は評価(非常に悪い）される前に言っていただければしっかり対応させていただきます。

評価されてからの対応は致しかねますので納得したうえで入札してください。

サイズ...M

カラー...ブラック

レザー素材...牛革 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>メンズ>>>ジャケット・アウター 商品の状態: 目立った傷や汚れなし 商品のサイズ: M ブランド: イサムカタヤマバックラッシュ

カテゴリ ファッション

メンズ

ジャケット・アウター タグ バックラッシュ

イタリアンダブルショルダー

ダブルライダースジャケット

黒

M