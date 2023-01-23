『Beyond Junior ビヨンドジュニアハイチェア 中古【2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから03月30日 06時 22分に出品され03月30日 06時 22分に終了予定です。即決価格は10,725円に設定されています。現在780件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。徳島県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 中古品です。

自宅にあったものをお譲りします。

テーブル部分はプラスチックを外していないので綺麗です♪

全体をアルコール消毒しました。

使用による多少の小傷はございますが使用に問題ありません。



送料のためバラして発送の予定です。



⬛︎商品名:Beyond Junior（ビヨンド・ジュニア）

⬛︎対象年齢:0歳〜

⬛︎カラー:マホガニー&クリームホワイト

⬛︎サイズ:縦540×横500×高さ890

⬛︎本体重量:8.5kg



⬛︎その他商品説明

●成長やテーブルの高さに合わせ、座板（4段階）と足置き板（5段階）の高さを素早く調節可能

●食事用トレイとカバー付

●背もたれ座板には防水クッション付

●防水クッションはEVA製（5色）

●ヨーロピアンビーチウッド（ブナ）を使用（本体木材）

●体重90kgの大人まで使用可能

●3点/5点式のハーネス付

●抗菌加熱殺菌処理済（120℃）

●品質保証3年



プチプチと、巻きダンボールで発送になります。



種別···ハイチェア



人気モデル···ビヨンド・ジュニア 商品の情報 カテゴリー: ベビー・キッズ>>>ベビー家具・寝具>>>ベビー用家具 商品の状態: 目立った傷や汚れなし ブランド: ビヨンドジュニア