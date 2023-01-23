『フミカウチダ ニット【新年の贈り物】』はヤフオクでから03月13日 02時 20分に出品され03月13日 02時 20分に終了予定です。即決価格は13,000円に設定されています。現在410件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。山形県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 FUMIKA UCHIDA ニット

サイズ 34



重厚感あるニットです。

再度に深めのスリットがあるのでボトムスやインナーでレイヤードを楽しめます



やや使用感/毛羽立ちございます



ジャンティーク 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>レディース>>>トップス 商品の状態: やや傷や汚れあり 商品のサイズ: M

カテゴリ ファッション

レディース

トップス タグ フミカウチダ ニット