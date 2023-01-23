『【福岡市限定】洗濯機 パナソニック 2021年製 5kg【安心の3ヶ月保証】【新年の贈り物】』はヤフオクでから03月07日 22時 24分に出品され03月07日 22時 24分に終了予定です。即決価格は13,400円に設定されています。現在869件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。愛知県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 ※本商品は福岡県福岡市外は基本的に配送不可です。店舗が狭いので購入から10日以内に配送できない場合キャンセルとなります。※



リサイクルショップ オールモストニュー福岡南店です。弊社の製品は全て動作確認・メンテナンスを行っております。配送は自社で配送・設置まで行います。(投稿担当:甲斐)



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①商品情報

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□管理番号：E1-73353

□型式：NA-F50B14

□付属品：

□状態：A



【状態定義】

-N:新品商品。商品画像撮影の為、開封の場合もあり。（動作正常）

-T:展示品の為、使用は自体はされていない。ただし撮影または移動時の小さな汚れ・傷などがある場合もあり。

-S:多少の使用感のみで、大切に使用されていた商品。また、使用頻度が少ない商品。状態の良い商品をお求めの方にお勧め。（動作正常）

-A:目立つような大きなキズやヨゴレがなく小キズや小ヨゴレなどわずかに使用感がある状態（動作正常）

-B:使用感があり、傷やダメージはありますが、状態よりも価格重視な商品。一般的な商品。（動作正常）



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②配送:

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□配送料金の無料地域:福岡市中央、博多、南、城南、早良区が中心(福岡市南区花畑３-４３−１３からグーグルマップで10km圏内であれば指定エリア以外でも無料配送対応)



※エレベーターがなく階段での搬入の場合、1階ごとに追加で500円を加算になるのでコメント下さい※



※上記エリア以外の配送の場合、一部商品に関して①追加料金での対応②他社を利用した配送ができますので、コメントで相談頂ければと思います。



□配送日:希望日になるべく調整します。前の配達状況の影響で配達時間は2時間の幅を必ず頂きます。



□交換処分ご希望の方:

・洗濯機:6000-7000円位

・冷蔵庫:7000-9000円位

※別途処分料を加算した金額に訂正しますのでコメント下さい※



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③保証

□ 保証:配達日から３カ月間の保証が付きます。保証は全額ご返金または同等品との交換です。 商品の情報 カテゴリー: 生活家電・空調>>>生活家電>>>洗濯機 商品の状態: 目立った傷や汚れなし ブランド: パナソニック