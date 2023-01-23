『【未使用品】VIVIENNE TAM 長袖ブラウス【2024年最新】 』はヤフオクでから04月20日 08時 23分に出品され04月20日 08時 23分に終了予定です。即決価格は10,270円に設定されています。現在75件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。高知県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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★VIVIENNE TAM 長袖ブラウス



サイズ 38



価格 29,700円



- ブランド: VIVIENNE TAM

- 色: オレンジと黒のパターン

- デザイン: 長袖、フリルネック、パターン入り

- スタイル: カジュアル





季節···秋冬 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>レディース>>>トップス 商品の状態: 新品、未使用 商品のサイズ: M ブランド: ヴィヴィアンタム

カテゴリ ファッション

レディース

トップス タグ 【未使用品】VIVIENNE

TAM

長袖ブラウス