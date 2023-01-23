『ISABEL MARANT ÉTOILE 黒 フード付きジャケット【コストコ お買い得】』はヤフオクでから03月10日 17時 37分に出品され03月10日 17時 37分に終了予定です。即決価格は12,500円に設定されています。現在153件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。石川県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 【ブランドの特徴】

ISABEL MARANT ÉTOILEは、洗練されたデザインと快適な着心地を兼ね備えたファッションブランドです。このジャケットは、シンプルでありながらもスタイリッシュな印象を与えます。



【素材と製造】

リトアニア製の高品質な素材が使用されています。耐久性があり、長く愛用できるアイテムです。



【デザインと機能性】

フード付きで、カジュアルなスタイルにも合わせやすいデザインです。前面にはポケットがあり、実用性も兼ね備えています。



これまで5-6回だけ着用の美品です。目立つ汚れや傷はありませんが、中古品であることをご理解下さい。



- ブランド: ISABEL MARANT ÉTOILE

- 製造国: リトアニア

- 色: 黒

- デザイン: フード付き

- ポケット: 前面ポケットあり



肩幅 56cm

身幅 61cm

着丈 81cm

袖丈 54cm





ご覧いただきありがとうございます。 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>レディース>>>ジャケット・アウター 商品の状態: 目立った傷や汚れなし 商品のサイズ: FREE SIZE

カテゴリ ファッション

レディース

ジャケット・アウター タグ ISABEL

MARANT

ÉTOILE

黒

フード付きジャケット