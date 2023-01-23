『コラボ/BEAMS/ミリタリー/marmot/限定/GORE-TEX/ジャケット【2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから03月27日 01時 01分に出品され03月27日 01時 01分に終了予定です。即決価格は18,194円に設定されています。現在522件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。奈良県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 コラボ/BEAMS/marmot/限定/GORE-TEX/迷彩/ジャケット/3layer

マーモット/M-65/限定/フィールドジャケット/ミリタリー/ECWCS/別注/マウンテンパーカー/2021/カモ/USED/良品【241021/SSオ】

を送料込で出品致します。



オークションでもそうそう出回らない超超超がつくプレミアJKTです！



お探しだった方、気になる方ございましたら是非ご検討くださいますようお願い致します。



☆ユニセックスに御愛用頂ける逸品です!!☆



【サイズ】 M

☆身長181cm、73kgがイイ感じで着用できるくらいのサイズです☆



状態は良好でございますが、自宅保管USED品でございますので、

ご理解のある方のみご入札お願いいたします。



長期出張により発送、連絡に遅れが生じる場合がございますので、何卒ご理解の程をよろしくお願い致します。

自己紹介欄にて私事についてのご連絡をさせて頂く場合がございますので必ずご確認下さるよう願います。



※誠に恐れ入りますが、ご連絡頂けない方や、

取引終了（商品の発送／受取）までしっかりと連絡頂けない方は、入札をご遠慮願います。



買いたい時が買い時です♪早いモン勝ちです!!!!!



同時梱包等承りますので、いつでもお気軽にお申しつけ下さい♪



他にもいろいろな楽しいモノを出品しておりますので、宜しければご覧下さいませ♪



09361 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>メンズ>>>ジャケット・アウター 商品の状態: 目立った傷や汚れなし 商品のサイズ: M ブランド: ビームス

カテゴリ ファッション

メンズ

ジャケット・アウター タグ コラボ/BEAMS/ミリタリー/marmot/限定/GORE-TEX/ジャケット