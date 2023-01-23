『イギリス軍 PCS Thermal Jacket サーマルジャケット M【スケジュール帳 2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから04月10日 21時 28分に出品され04月10日 21時 28分に終了予定です。即決価格は10,764円に設定されています。現在316件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。長崎県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 イギリス軍のPCS Thermal Jacketです。



イギリス軍の寒冷地向けレイヤリングシステムのミリタリージャケットです。

表地は撥水性の高いマイクロリップストップナイロン、中綿には軽量で保温性に優れたポリエステルファイバー素材が使用されています。

襟裏にはマイクロフリース素材を使用し、襟にはフードが収納されています。

ブリザード状態での使用を想定した機能として、フードのバイザーには形状を調整できるワイヤーが入れられています。

フロントはダブルファスナー、襟と裾には熱を逃がさないためのドローコード入りです。



このPCSシリーズが開発される以前から、現行のイギリス軍の装備は全て中国で生産されています。

ですので、PCSシリーズにイギリス製というのは存在しません。



現行のイギリス軍で使用されているものですので、デッドストックという概念は無く、年代による仕様の変更や生地の相違なども一切ございません。

このPCSシリーズの色展開は一色のみで、蛍光灯だとコヨーテ色、太陽光に当てるとオリーブ色に見えます。



サイズ表記：170 / 90（M）

サイズ実寸：70 / 61 / 86（着丈 / 身幅 / 裄丈）

色：オリーブ

素材：Nylon100%

生産国：MADE IN CHINA 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>メンズ>>>ジャケット・アウター 商品の状態: 目立った傷や汚れなし 商品のサイズ: M

カテゴリ ファッション

メンズ

ジャケット・アウター タグ イギリス軍

PCS

Thermal

Jacket

サーマルジャケット

M