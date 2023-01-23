『TATRAS ムートンファーダウンジャケット ネイビー 千鳥格子【2025年の人気アイテム】 』はヤフオクでから03月31日 07時 45分に出品され03月31日 07時 45分に終了予定です。即決価格は13,750円に設定されています。現在1件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。北海道からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 ご覧頂きありがとうございます(^^



完売品！タトラス最高級Rライン ムートンファーを使用した千鳥格子ダウンジャケットを出品致します。



当時13万位で大丸札幌店で購入しました

モンクレールを主に使ってたのでほとんど着ないでクローゼットに置いてあったので断捨離兼ねて出品致します。

なのでかなり程度の良い美品です。

雑誌等に沢山出てたのでネイビー色はどこも完売で札幌にも2点しか入荷しなかったと店員さんに言われて勢いで購入した品です。

100%正規品ですが何年も前なのでレシート等はありませんが日本語クリーニングタブを見て頂けたらと思います。

シルエットがとても綺麗です。



※即購入OK ※コメントなしで購入できます ※早い者勝ちとなります



※あくまで中古品なので

多少の小傷はございます。

ご理解したうえでご購入ご検討ください。

※神経質な方はご遠慮ください。





◆商品について



商品説明：タトラス最高級Rラインのムートンファーダウンジャケットになります。ムートンファーは取り外し可です。



ブランド：TATRAS 本場ポーランド製



型番：MTA15A4313





商品状態：目立った汚れなし





サイズ：2

肩幅40

袖丈62

身幅49

着丈68.5







◆発送について

安心の匿名配送！

メルカリ便で発送させて頂きます。





◆梱包について

エコの観点から簡易包装にて梱包させて頂きます。





ご不明点などございましたらお気軽にお問い合わせください(^_-) 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>メンズ>>>ジャケット・アウター 商品の状態: 目立った傷や汚れなし 商品のサイズ: M

カテゴリ ファッション

メンズ

ジャケット・アウター タグ TATRAS

完売品 ムートンファーダウンジャケット ネイビー 千鳥格子