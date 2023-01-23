『美品 patagonia FA15 フィヨルド フランネルシャツ L TARG【お歳暮】』はヤフオクでから04月03日 12時 35分に出品され04月03日 12時 35分に終了予定です。即決価格は11,570円に設定されています。現在884件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。山梨県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 美品 patagonia FA15 フィヨルド フランネルシャツ L surf 廃番人気カラー チェック ネルシャツ / XL



patagonia コットン フィヨルド フランネルシャツです。



FA15 TARG。



廃番人気カラー。



L。

肩幅54身幅67着丈78cm。 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>メンズ>>>トップス 商品の状態: 目立った傷や汚れなし 商品のサイズ: L ブランド: パタゴニア

カテゴリ ファッション

メンズ

トップス タグ 美品

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