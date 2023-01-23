『訳あり グッチ エクスクイジット グッチプリント コットン パーカーXS【2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから04月03日 04時 07分に出品され04月03日 04時 07分に終了予定です。即決価格は25,300円に設定されています。現在540件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。東京都からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 訳あり グッチ エクスクイジット グッチプリント コットン パーカー

※三枚目と四枚目の写真のよう、内側タグが一部カットされている状態ですが、ご使用に支障がございません。



-色: ホワイト、マルチカラー

-素材: コットン100%

-商品状態: 新品未使用品

-サイズ: XS

身幅···約110cm

袖丈···約57cm

着丈···約60cm

-付属品:なし



※正規品の特価商品です！

軽微なディスプレイマーク、試着痕、展示関連の微細な傷がある場合があります。

ご理解をいただいた上、ご購入ください。



※あんしん鑑定···利用可能



※ ご購入前のお問い合わせは大歓迎です！



※ No.150



ご覧いただきありがとうございます。



身幅···110cm

袖丈···57cm

着丈···60cm



カラー···ホワイト 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>レディース>>>トップス 商品の状態: 新品、未使用 商品のサイズ: XS(SS) ブランド: グッチ

カテゴリ ファッション

レディース

トップス タグ 訳あり

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エクスクイジット

グッチプリント

コットン

パーカーXS