『【美品サイコバニー】 フード付きパーカー メンズ グレー 裏ボア スプラッシュ柄【2024年最新】 』はヤフオクでから03月24日 12時 35分に出品され03月24日 12時 35分に終了予定です。即決価格は9,672円に設定されています。現在45件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。栃木県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 定価 24200円 サイズS



【デザイン】と【機能性】



裏ボアがついた軽量ダンボール素材です。

軽く肌触りも柔らかで、温かい素材感です。

バニーロゴのバックに描かれたスプラッシュのモチーフは、本国からのアートワークを取り入れています。

左袖全体に入ったゴシックのPSYCHO BUNNYロゴがアイテム全体を引き締めています。



フロントにポケットもあり、ちょっとした収納や

寒い日に手を入れても温かいです。





【素材】

裏ボアが付いた軽量ダンボール素材を使用してます。温かい素材感です。





- 色: グレー

- デザイン: スプラッシュバニー

- 素材: フリース

- ポケット: フロントポケットあり

- 袖: 長袖

- フード: フード付き

- ロゴ: プリントロゴあり



着用は、ラウンドで 2回程ですので

状態は良好です。



あくまでも、着用しておりますので

ご理解頂ける方へお譲りいたします。



着用感は、軽くて温かいので

インナーにモックネックを合わせても可愛いです。



着丈 64cm

肩幅 43cm

身幅 52cm

袖丈 59cm



素人採寸の為、ご了承くださいませ。 商品の情報 カテゴリー: スポーツ>>>ゴルフ>>>メンズウェア 商品の状態: 目立った傷や汚れなし 商品のサイズ: S ブランド: サイコバニー