『新品 カシウエア ブランケット【2025年の人気アイテム】 』はヤフオクでから04月13日 19時 04分に出品され04月13日 19時 04分に終了予定です。即決価格は11,250円に設定されています。現在265件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。福岡県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

この商品をお気に入りに登録

同じ商品を出品する

商品詳細 ●サイズ約180㎝×約138㎝(伸縮性のある生地の為、誤差がございます)



数年前に購入し、光の当たらない部屋に保管しておりました。購入時の検品とこの度の撮影の為に撮影と検品の為に開封したのみとなります(^^)

楽天で購入し、お色はbabyblue/creemです！

長期保管の為ということをご理解頂いた上でご購入をお願い致します(^^)ビニール袋には折り目やシワ、少しの汚れがございます(^^)

圧縮して発送させて頂くかもしれません。

犬を飼っておりまして、犬との接触はありませんが、ご心配の方は商品の購入を見送って下さいませ(^^) 商品の情報 カテゴリー: 家具・インテリア>>>寝具>>>布団・毛布 商品の状態: 新品、未使用 ブランド: カシウエア