『【新品未開封】Apple AirPods Pro (第2世代) MTJV3J/A【年末の贈り物】』はヤフオクでから03月24日 12時 35分に出品され03月24日 12時 35分に終了予定です。即決価格は16,551円に設定されています。現在343件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。福井県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 【新品・未開封】

Apple AirPods Pro (第2世代) MTJV3J/A



Apple 公式サイトで購入した正規品です。



今回、写真撮影のため

外箱(段ボール)のみ開封しましたが、



ビニール固定は外していないため

発送されてきましたそのままの状態で

お届けさせて頂きます。



すり替え防止のため、

シリアルナンバーは控えさせて頂いております。



新品未開封のため、

返品不可でご購入頂ける方は

ぜひよろしくお願い致します！



＊＊また、お値下げのご希望につきましては

誠に申し訳ございません。





【高音質】

AirPods Pro (第2世代)は、Appleの先進的なオーディオ技術を搭載しており、クリアで迫力のあるサウンドを提供します。



【快適なフィット感】

人間工学に基づいたデザインで、長時間の使用でも快適に装着できます。複数のサイズのイヤーチップが付属しており、個々の耳に合わせたフィット感を実現。



【便利な機能】

アクティブノイズキャンセリング機能や透明モードを搭載しており、周囲の音を気にせず音楽を楽しむことができます。



- モデル: AirPods Pro (第2世代)

- 型番: MTJV3J/A

- 製造国: 中国

- デザイン: Apple California

- 色: ホワイト

- 付属品: イヤフォン本体



ご覧いただきありがとうございます。



モデル名···AirPods Pro



世代/種類···(第2世代)



ケース/種類···USB Type-C 商品の情報 カテゴリー: テレビ・オーディオ・カメラ>>>オーディオ機器>>>イヤホン 商品の状態: 新品、未使用 ブランド: アップル