『新品プリーツプリーズワンピース【コストコ お買い得】』はヤフオクでから05月04日 12時 44分に出品され05月04日 12時 44分に終了予定です。即決価格は15,000円に設定されています。現在156件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。岡山県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 イッセイミヤケプリーズプリーズワンピース

総丈110センチ

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ロイヤルブルー光沢あり

新品未使用 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>レディース>>>ワンピース 商品の状態: 新品、未使用 商品のサイズ: M ブランド: プリーツプリーズ

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ワンピース タグ 新品プリーツプリーズワンピース