『ノースフェイス ヌプシベスト Lサイズ【新年の贈り物】』はヤフオクでから03月07日 08時 23分に出品され03月07日 08時 23分に終了予定です。即決価格は12,012円に設定されています。現在350件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。福岡県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 去年正規ショップで購入してからワンシーズン（15~20回程度）使用しました。見た目は綺麗ですが配送前にもう一度チェックします。





表地 ナイロン100%

中わた ダウン80%

フェザー20%

裏地 ナイロン100％ 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>メンズ>>>ジャケット・アウター 商品の状態: 目立った傷や汚れなし 商品のサイズ: L ブランド: ザノースフェイス

カテゴリ ファッション

メンズ

ジャケット・アウター タグ ノースフェイス

ヌプシベスト

Lサイズ