『80s ファイブブラザー USA製 ネルシャツ 三角タグ 4XL ビッグサイズ【新年の贈り物】』はヤフオクでから03月13日 10時 40分に出品され03月13日 10時 40分に終了予定です。即決価格は12,350円に設定されています。現在482件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。徳島県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 70s 80s 90s 三角タグ FIVEBROTHER ファイブブラザー USA製 アメリカ 米国 ネルシャツ 長袖 4XL 20 ビッグサイズ ビンテージ vintage 古着 オールド OLD グッドレギュラー レアカラー 好配色 ブラック 黒色 ホワイト 白 ブルー 青 コットン100% チェック 黒ボタン weber 髭



ブラック×ホワイト×ブルーの超好配色です。



1カ所小傷がございますが気にならない程度です。それ以外は特にダメージ等なく、まだまだ着用頂ける良い状態です。ネルシャツはボロくてもかっこいいアイテムだと思いますので、これからどんどん着込んで下さい。



超レアな4XLです。ファイブブラザー特有の身幅だけ広くなるボックスシルエットです。フーディーの上から羽織るのがかっこいいと思います。



着丈:72cm

肩幅:63cm

身幅:79cm

袖丈:61cm



素人採寸になりますので多少の誤差は予めご了承ください。



コメントなしでご購入いただいて大丈夫です。 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>メンズ>>>トップス 商品の状態: やや傷や汚れあり 商品のサイズ: 4XL(5L)以上 ブランド: ファイブブラザー

カテゴリ ファッション

メンズ

トップス タグ 80s

ファイブブラザー

USA製

ネルシャツ

三角タグ

4XL

ビッグサイズ