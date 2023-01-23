『POLICETシャツ ヴィンテージ usa製【お歳暮】』はヤフオクでから04月06日 00時 07分に出品され04月06日 00時 07分に終了予定です。即決価格は11,050円に設定されています。現在347件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。秋田県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 アメリカに直接買い付けに行っている某古着屋で購入。状態は写真にて判断お願いします！

M表記ではありますが少し小さめです。 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>メンズ>>>トップス 商品の状態: やや傷や汚れあり 商品のサイズ: M

カテゴリ ファッション

メンズ

トップス タグ POLICETシャツ

ヴィンテージ

usa製