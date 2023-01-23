『カシオ CASIO PRO TREK PRW−5000YJ−1JF【カレンダー 2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから03月28日 02時 54分に出品され03月28日 02時 54分に終了予定です。即決価格は15,000円に設定されています。現在579件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。富山県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 CASIO (カシオ)

PRO TREK PRW−5000YJ−1JF

BLACK×BLUE SERIES

(ブラック×ブルーシリーズ)

MULTIBAND6（マルチバンド6）



カシオ ソーラー電波時計です。

新品で購入品です。

整理の為、出品します。



【コンディション】

外観、きれいです。

動作は問題ありません。



【保管】

時計ケースに保管しています。



【付属品】

外箱

中箱

取扱説明書



中古品として、ご理解いただける方、ご購入をお願いします。 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>メンズ>>>時計 商品の状態: 目立った傷や汚れなし ブランド: カシオ

カテゴリ ファッション

メンズ

時計 タグ カシオ

CASIO

PRO

TREK

PRW−5000YJ−1JF