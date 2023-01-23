『【美品】Logitech G705 ホワイト ワイヤレスマウス【2025年の人気アイテム】 』はヤフオクでから03月18日 23時 28分に出品され03月18日 23時 28分に終了予定です。即決価格は10,140円に設定されています。現在316件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。愛知県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 【高性能センサー】

G705は高精度の光学センサーを搭載しており、滑らかな動作を実現します。ゲームやデザイン作業に最適です。



【エルゴノミクスデザイン】

手にフィットするエルゴノミクスデザインで、長時間の使用でも疲れにくく、快適な操作が可能です。



【ワイヤレス接続】

ワイヤレス接続により、ケーブルの煩わしさから解放され、自由に動き回ることができます。



- ブランド: Logitech

- モデル: G705

- 色: ホワイト

- LEDライト: 青色

- ボタン数: 2ボタン + ホイール

- センサー: 光学センサー

- 接続方式: ワイヤレス

- 形状: エルゴノミクスデザイン



ご覧いただきありがとうございます。

シリーズ...G

モデル名...G705

接続方法...Bluetooth（Logi Bolt USBレシーバー対応） 商品の情報 カテゴリー: スマホ・タブレット・パソコン>>>PC周辺機器>>>マウス・トラックボール 商品の状態: 未使用に近い ブランド: ロジクール