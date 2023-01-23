『CULT LUX オーバードライブ ベース Ray【2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから04月22日 12時 21分に出品され04月22日 12時 21分に終了予定です。即決価格は26,418円に設定されています。現在969件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。沖縄県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
|カテゴリー:
|ホビー・楽器・アート>>>楽器・機材>>>ベース
|商品の状態:
|目立った傷や汚れなし
Killer☆ベース☆Malice☆希少☆マリス☆TAIJI☆沢田泰司
¥ 40920
Hofner Ignition Sunburst Lefty Bass
¥ 19890
【希少】Seymour Duncan Traditional DP プレベ
¥ 24882
[ys様専用]Seymour Duncan Traditional PB
¥ 26680
Warwick Streamer LX JAZZ MAN ワーウィック
¥ 54600
Fender Japan JB-STD フェンダー ジャズベース
¥ 28050
MXR bass d.i.+ ベースエフェクター
¥ 10075
Bacchus Universal Series エレキベース ケース付き
¥ 11050
sterling by MUSICMAN SUB Ray5 スティングレイ5弦
¥ 17550
YAMAHA BB-STD custom
¥ 66000
Walrus Audio Badwater Bass Pre-Amp D.I.
¥ 17000
お買い得！実戦向き中古品 HISTORY／SH-BJ4/R VWH
¥ 31500
グヤトーン VB-28 VIOLIN BASS HARD CASE 60s
¥ 18330
大人気 Ampeg B2-RE メンテナンス済 完動品
¥ 15522
ZOOM B3n ベース用マルチ Multi-Effects Processor
¥ 11050
LINE6 BASS POD Pro XT ジャンク
¥ 9425
最終値下げ Sterling by MUSIC MAN STINGRAY
¥ 29920
超レア個体FCGR retroJB ラッカーvoodooPU
¥ 155480
落札価格26418円
969 入札履歴
終了
オークファンの無料会員に登録すれば
一度検索した商品をお気に入り登録可能。
マイブックマーク機能で
いつでもすぐに登録した商品を
見返すことができます。
既に会員の方はこちらからログインをお願いいたします
「同じ商品を出品する」機能のご利用には
オークファン会員登録が必要です。
価格を表示するには、
オークファンプレミアム（月額8,800円/税込）の登録が必要です。
まずはお試し！！初月無料で過去の落札相場を確認！
オークションで稼ぐための人気機能！
「期間おまとめ検索」を使えば、複数月をまたいだ指定期間の相場検索が可能です。レアな商品の相場や過去の出品数をまとめて確認できます。
さらに、オークファンプレミアムに登録すると最大過去10年分の相場データが月1,200回まで閲覧可能です。
価格を表示するには、
オークファンプレミアム（月額2,200円/税込）の登録が必要です。
まずはお試し！！初月無料で過去の落札相場を確認！