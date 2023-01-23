『CULT LUX オーバードライブ ベース Ray【2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから04月22日 12時 21分に出品され04月22日 12時 21分に終了予定です。即決価格は26,418円に設定されています。現在969件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。沖縄県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 CULT Luxです。



動作良好。

付属品は箱です。



CULT Rayをベース用にチューニングしたオーバードライブです。



個人的には、ギターでもRay同様にいい音だと思いました。（あくまで私見）



よろしくお願いします。 商品の情報 カテゴリー: ホビー・楽器・アート>>>楽器・機材>>>ベース 商品の状態: 目立った傷や汚れなし