『テーラーメイド Qi10 ドライバー カスタムシャフト ヘッドカバー付【2025年の人気アイテム】 』はヤフオクでから03月13日 09時 56分に出品され03月13日 09時 56分に終了予定です。即決価格は29,529円に設定されています。現在415件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。長野県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 他フリマアプリでも出品しておりますので、急に出品を取り消すことがございますが、ご了承ください。



【ブランド】テーラーメイド

【モデル】Qi10

【カテゴリ】ドライバー

【ロフト角】10.5°

【シャフト】Speeder 661 EVOLUTION V FLEX-S

【クラブ重量】308g（簡易計測のため多少前後する可能性有り）

【使用歴】3か月程前に新品で購入し、打ちっ放し・ラウンドでそれぞれ2回ずつ使用しました。

【商品の状態】写真の通りです。ヘッド・シャフトはコーティング施工済み、グリップの状態は良好です。

【付属品】ヘッドカバー（レンチ無し）



全体的に状態は良好かと思われますが、あくまで中古品となりますので、神経質な方はご遠慮ください。



よろしくお願いいたします。 商品の情報 カテゴリー: スポーツ>>>ゴルフ>>>クラブ 商品の状態: 目立った傷や汚れなし ブランド: テーラーメイド