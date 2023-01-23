『NO COFFEE × CLUBHAUS NO GOLF クラブハウス【2025年度カレンダ】』はヤフオクでから03月17日 08時 39分に出品され03月17日 08時 39分に終了予定です。即決価格は9,750円に設定されています。現在718件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。広島県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 NO COFFEE × CLUBHAUS "NO GOLF"

NO GOLF HALF ZIP PISTE L/S

BLACK-Lサイズ







日本未上隆のゴルフブランドを紹介する、大阪にあるゴルフウェア専門のセレクトショップ『CLUBHAUS(クラブハウス）』とのコラボです。

ゴルフに特化した"NO GOLF"をキーワードにしたアイテム展開。撥水加工も追加。

表面にNO GOLF，背面にはLife with good shotと両面にメッセージをプリント。



CLUBHAUSは、”WE SUPPORT AMATEURS”をスローガンに、ゴルフのあるライフスタイルを提案。



数回の着用です。

ダメージもなく比較的キレイです。 商品の情報 カテゴリー: スポーツ>>>ゴルフ>>>メンズウェア 商品の状態: 目立った傷や汚れなし 商品のサイズ: L ブランド: クラブハウス