『May♡様専用✨ディオール 近年モデル ワンピース 定価50万 チェック ベルト【2024年最新】 』はヤフオクでから03月31日 03時 11分に出品され03月31日 03時 11分に終了予定です。即決価格は44,000円に設定されています。現在654件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。山形県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 ○アイテム

クリスチャンディオール Christian Dior 近年モデル 2021 ミニワンピース ベルト チェック フレア 42 ピンク アイボリー



ひめかさん

門りょうさん

みゆうさん

等、有名な方が沢山着用されており、大人気のワンピースです！



50万円ほどしましたが、着用する機会がありませんでした(;∀)







○サイズ

身幅：約41cm

総丈：約85.5cm



平置き実寸。

着画はお断りいたします。







○状態

試着のみの未使用品です！

これから沢山お使い頂けるお品物です(^^)



※状態に関しては当方の主観で判断しております。

厳しく見ていますが、かなり細かいことまで気にする方は購入を控えていただいた方が良いかと思います。





○素材

ウール100％ シルク100％





○配送

簡易包装にて2〜3日程度で発送いたします。

早めの発送をご希望の方はご相談ください。



ご購入前にプロフィールの確認お願いしますm(_ _)m 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>レディース>>>ワンピース 商品の状態: 新品、未使用 商品のサイズ: M ブランド: クリスチャンディオール

カテゴリ ファッション

レディース

ワンピース タグ May♡様専用✨ディオール 近年モデル ワンピース 定価50万 チェック ベルト