『May♡様専用✨ディオール 近年モデル ワンピース 定価50万 チェック ベルト【2024年最新】 』はヤフオクでから03月31日 03時 11分に出品され03月31日 03時 11分に終了予定です。即決価格は44,000円に設定されています。現在654件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。山形県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
|カテゴリー:
|ファッション>>>レディース>>>ワンピース
|商品の状態:
|新品、未使用
|商品のサイズ:
|M
|ブランド:
|クリスチャンディオール
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落札価格44000円
654 入札履歴
終了
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