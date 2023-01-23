『Dyson ダイソン サイクロン V8 SV25 FF NI2 新品【カレンダー 2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから03月08日 15時 04分に出品され03月08日 15時 04分に終了予定です。即決価格は13,250円に設定されています。現在450件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。徳島県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

この商品をお気に入りに登録

同じ商品を出品する

商品詳細 Dyson V8 SV25 FF NI2（シルバー/アイアン/ニッケル）

ブランド：Dyson

形状：スタンド(スティック)型 ハンディ型

集じん方式：サイクロン式



新品未開封！

外箱には多少ダメージがございます。

保証書添付用レシートもおつけします。

初期不良等はご購入者様で対応お願い致します。

元箱に伝票を貼り発送予定です。プチプチでの包装を希望の方は+500円で承ります！



#ダイソン

#Dyson 商品の情報 カテゴリー: 生活家電・空調>>>生活家電>>>掃除機・クリーナー 商品の状態: 新品、未使用 ブランド: ダイソン