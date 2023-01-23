『TATRAS タトラス SARMA サルマ ダウン レディース ブラック 黒 2【2024年最新】 』はヤフオクでから03月03日 19時 25分に出品され03月03日 19時 25分に終了予定です。即決価格は40,290円に設定されています。現在966件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。千葉県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 TATRAS タトラス



SARMA サルマ



ブラック 黒



人気のポリテアマに取り外し可能なファーがついた新しいナイロン ロングダウンモデルです⭐︎



サイズ 02



ロング丈 ミドル丈 ダウン コート アウター レディース

ボリューム ファー フード



ラビアナのナイロンバージョンのようで軽くて

シルエットがとても綺麗です(^ ^)



カラー···ブラック



素材(表地)···ナイロン 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>レディース>>>ジャケット・アウター 商品の状態: 目立った傷や汚れなし 商品のサイズ: M ブランド: タトラス

カテゴリ ファッション

レディース

ジャケット・アウター タグ TATRAS

タトラス SARMA

サルマ ダウン レディース ブラック 黒 2