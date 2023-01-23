『HUMAN MADE&A$AP Rockyコラボ デニムジャケット【コストコ お買い得】』はヤフオクでから03月24日 06時 20分に出品され03月24日 06時 20分に終了予定です。即決価格は39,250円に設定されています。現在471件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。茨城県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 ■状態

2022年12月頃スニダンにて新品で購入しました。

試着してみるもサイズが合わず保管してましたが、

洋服の整理のため今回出品致します。

※素人保管になります。ご了承下さい。



■内容

HUMAN MADE&A$AP Rockyコラボ デニムジャケット(袋付き)



■梱包方法

プチプチで梱包して郵送になります。



■発送方法

らくらくメルカリ便の発送になります。



※発送後のトラブルは対応しかねますのでご了承願います。 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>メンズ>>>ジャケット・アウター 商品の状態: 新品、未使用 商品のサイズ: L ブランド: ヒューマンメイド

カテゴリ ファッション

メンズ

ジャケット・アウター タグ HUMAN

MADE&A$AP

Rockyコラボ デニムジャケット