『パタゴニア ブラックホール メッセンジャーバッグ 2016年【2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから03月25日 11時 19分に出品され03月25日 11時 19分に終了予定です。即決価格は7,761円に設定されています。現在201件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。福岡県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 保管により外側に軽度な剥げがありますが、ほぼ使用はしなかった物になると思います。



パタゴニアのブラックホール、メッセンジャーバッグです。

タグから2016年製造になると思います。 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>メンズ>>>バッグ 商品の状態: 目立った傷や汚れなし ブランド: パタゴニア

カテゴリ ファッション

メンズ

バッグ タグ パタゴニア ブラックホール メッセンジャーバッグ 2016年