『ゲンテン gentenブラウンレザーショルダーバッグ【2024年最新】 』はヤフオクでから04月09日 02時 09分に出品され04月09日 02時 09分に終了予定です。即決価格は9,620円に設定されています。現在99件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。茨城県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

この商品をお気に入りに登録

同じ商品を出品する

商品詳細 【高品質レザー】

このショルダーバッグは、柔らかく耐久性のあるブラウンレザーで作られており、長時間の使用にも耐えられます。



【実用的なデザイン】

フラップ付きのデザインと外側ポケットが特徴で、必要なアイテムを簡単に収納できます。日常使いに最適です。



【スタイリッシュなアクセサリー】

シンプルで洗練されたスタイルは、カジュアルからフォーマルまで幅広いシーンにマッチします。



- 色: ブラウン

- 素材: レザー

- スタイル: ショルダーバッグ

- ポケット: 外側ポケットあり

- デザイン: フラップ付き

- 状態: 使用感あり



ご覧いただきありがとうございます。 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>レディース>>>バッグ 商品の状態: 目立った傷や汚れなし ブランド: ゲンテン

カテゴリ ファッション

レディース

バッグ タグ ゲンテン

gentenブラウンレザーショルダーバッグ