『2014 新品タグ付き PPFM 最終アイテム フーディージップパーカー【新年の贈り物】』はヤフオクでから03月12日 09時 23分に出品され03月12日 09時 23分に終了予定です。即決価格は9,359円に設定されています。現在125件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。島根県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

この商品をお気に入りに登録

同じ商品を出品する

商品詳細 新品タグ付き。廃盤商品。





サイズM。

リブ長めで、親指貫通します。秋口にいかがですか？







ジップはykk。

マネキンの写真もありましたので参考に。

フードが重いのでズッシリします。



タンス保管時の匂いありますが、洗濯すれば全く問題ありません。値引き不可です。

値引コメは無視します。

定価15000にプラス税。



白い粉末洗剤はついてませんので、ご安心に！

カラー...ブラック





柄・デザイン···プリント(ロゴなど)



タイプ···ジップアップ 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>メンズ>>>トップス 商品の状態: 新品、未使用 商品のサイズ: M ブランド: ピーピーエフエム

カテゴリ ファッション

メンズ

トップス タグ 2014

新品タグ付き

PPFM

最終アイテム

フーディージップパーカー