『OH済 BROMPTON ブロンプトン 純正ブレーキキャリパー 前後セット【2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから05月16日 07時 22分に出品され05月16日 07時 22分に終了予定です。即決価格は9,204円に設定されています。現在873件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。山梨県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 正規輸入・台湾ブロンプトン〜Made in Englandに代わった時代の

大幅改良された今では珍しいメッキ加工品です。

(メッキ工法は不明←しかしシマノの最上級コンポも、とにかくピカピカにしていた時代ではあります。)

前後セットの純正ブレーキキャリパーになります。

肝心のブランドロゴもカスれず元気です。

まだまだ使用可能かと思われますが、

古いので『やや傷や汚れあり』にしてます。



お探しの方は是非！ 商品の情報 カテゴリー: 車・バイク・自転車>>>自転車>>>パーツ 商品の状態: やや傷や汚れあり

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純正ブレーキキャリパー 前後セット