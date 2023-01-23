『【新品未開封】BANG &OLUFSEN E6 MOTION ワイヤレスイヤホン【2024年最新】 』はヤフオクでから03月09日 03時 36分に出品され03月09日 03時 36分に終了予定です。即決価格は12,350円に設定されています。現在591件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。三重県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 【パワフルな音質】

BANG & OLUFSENのE6 MOTIONは、パワフルな音質を提供し、音楽をより深く楽しむことができます。



【カスタマイズ可能なフィット】

耳の形に合わせて調整できるため、快適な装着感を実現し、長時間の使用でも疲れにくいです。



- ブランド: BANG & OLUFSEN

- モデル名: E6 MOTION

- タイプ: ワイヤレスイヤホン

- 特徴: パワフルな音質

- カスタマイズ可能なフィット: カスタマイズ可能なフィット

- 用途: アクティブな使用に最適



ご覧いただきありがとうございます。

新品未使用ですが自宅保管しておりましたのでご理解いただける方のみご購入お願い致します。 商品の情報 カテゴリー: テレビ・オーディオ・カメラ>>>オーディオ機器>>>イヤホン 商品の状態: 新品、未使用 ブランド: バングアンドオルフセン