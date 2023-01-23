『新品未使用 PAMEO POSE 熱帯魚 オーロラ バッグ【カレンダー 2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから03月03日 21時 29分に出品され03月03日 21時 29分に終了予定です。即決価格は7,800円に設定されています。現在534件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。福井県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 PAMEO POSE パメオポーズ

My Maid “BETTA” Bag



新品未使用です。

とても可愛いのですが今のところ使用機会がないため出品いたします。

すでに販売していないお色です。



一度人の手に渡った物となりますので、神経質な方のご購入はお控えください。

フリルの部分はコンパクトに畳んで発送予定です。



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人気のマイメイドバッグシリーズ”Betta”。 今季は熱帯魚のベタの様な華やかなフリルと、偏光パールのメタリックなテクスチャーの生地にて登場。生地は見る角度によってパーリーに色が変わります。



取り外しが可能なパールの飾り兼、ハンドルが付いています。

コンパクトなサイズながらも、財布、カード入れ、ミラー、リップやペン差し、マチ付き小ポケットの機能が付いたスーパーマルチバッグです。 がま口を開けると、内側にミラーが付いており人知れず鏡を見る事ができます。

さらにマチ付きの内ポケットの脇には、リップやペンを差して収納できるゴムが付いているのと物が見つけやすい明るいビビット色の裏地が付いていてカバンの中で迷子になりません。

外側のミニ財布には小銭入れとお札、カード入れが付いていて、これ一つで出掛けられる心強いアイテムです。

ストラップ部分は、短くしてハンドバックの様に持ったり、斜めがけのポシェットとしてなどお好みの長さに調整できます。

また、ベルトの様に腰に巻いてウエストバックの様にも持ち方にもアレンジができます。

便利で優秀な相棒的なバックはプレゼントにも是非おすすめです。



光の当たり具合で色が変わり、大きすぎるのが可愛いフリルは他にないデザインです。さらに機能性もばっちりでパールの手持ち、ショルダー、ベルトのようにしたボディバッグにとどんなコーデにもマッチします。夏らしい印象もありますが、おとなしくなってしまいがちなコートのシーズンに華やかなアイテムを合わせるのも是非おすすめです。



PELI

個性派

原宿系

ゆめかわいい

人魚

人魚姫

マーメイド

海

イベント

ハロウィン

遊園地

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メンカラ

ブルー

青



カラー···6.7枚め 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>レディース>>>バッグ 商品の状態: 新品、未使用 ブランド: パメオポーズ

カテゴリ ファッション

レディース

バッグ タグ 新品未使用

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