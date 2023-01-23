『Apple AirPods ✨第三世代ワイヤレス イヤホン【2025年の人気アイテム】 』はヤフオクでから03月16日 01時 26分に出品され03月16日 01時 26分に終了予定です。即決価格は7,800円に設定されています。現在25件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。石川県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 2022年にヨドバシで購入しました。通勤時に1日に1時間弱の使用頻度でした。

新しいものを購入した為、出品します。

ぜひご検討ください♪



状態：1時間音楽再生でイヤホン89%です。(使用環境により異なりますのでご参考程度に。)ケースに入れて使用していましたが、イヤホン自体を落としてしまったので、傷がありますが使用に支障はありません。

清掃、除菌済みです。

付属品:箱等あり。ケーブル未使用。

動作：動作確認済みです。



中古品であることをご理解いただいた上で

ご購入をお願いします。

状態に敏感な方のご購入はお控えいただければと思います。



モデル名...AirPods

世代/種類...(第3世代)

ケース/種類...Lightningコネクタ

ケース/種類...ワイヤレス充電 MagSafe

ブランド：Apple

イヤホン、ヘッドホンタイプ：インナーイヤー型

色：ホワイト系

ワイヤレス/有線接続：ワイヤレス

充電端子：Lightning 商品の情報 カテゴリー: テレビ・オーディオ・カメラ>>>オーディオ機器>>>イヤホン 商品の状態: やや傷や汚れあり ブランド: アップル