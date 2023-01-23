『【新品◆100,800円】BURBERRY LONDON トレンチコート【お歳暮】』はヤフオクでから03月19日 17時 50分に出品され03月19日 17時 50分に終了予定です。即決価格は23,195円に設定されています。現在794件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。愛知県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 ご覧いただきありがとうございます。



バーバリーロンドンの高級トレンチコートになります。ショート丈で取り外しのできるノバチェックのライナー付きです。またWATER REPELLENT(撥水性)もあります。

光沢のある色合いで高級感ある素敵な一着です。

新品ですが保管によるお品ですので写真確認のうえご理解したうえでご購入宜しくお願いしますm(_ _)m



BURBERRY / バーバリー

BURBERRY LONDON / バーバリーロンドン

三陽商会

ノバチェック



⭐️ ライナー付き [羊毛 100％]

"取り外し可"



定価 100,800円 (税込)



サイズ 11 表記



着丈 73

身幅 50

肩幅 42

袖丈 62



素人寸法ですので多少の誤差はご了承ください。



カラー...ブラウン 系



撮影環境による多少のお色の誤差はありますのでご了承ください。



購入元 : 大手リユースショップ



※ 良い状態ですが人の手に渡ったお品であり素人検品ですので気になる方、完璧を求める方は購入をお控えください。ご理解のほど宜しくお願いしますm(_ _)m 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>レディース>>>ジャケット・アウター 商品の状態: 新品、未使用 商品のサイズ: M ブランド: バーバリーロンドン

カテゴリ ファッション

レディース

ジャケット・アウター タグ 【新品◆100,800円】BURBERRY

LONDON

トレンチコート