『fred perry フレッドペリー ニット セーター S【2024年最新】 』はヤフオクでから03月30日 01時 29分に出品され03月30日 01時 29分に終了予定です。即決価格は9,360円に設定されています。現在969件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。兵庫県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 【商品説明】



即購入OK！



状態：保管品/未使用、簡易梱包



カラー：ブラック



素材：ウール混紡



サイズS約：着丈73cm 胸囲102cm 肩幅42cm 袖丈64cm



採寸方法によって、2-4cmの誤差はお許しください。



生産国：中国





備考：長期保管品ですので、保管袋に破損（折れ、破れ、汚れ等）などが見られる場合がございますが、完璧なものが求めるお方はお控えください。在庫処分ですので、カラーやサイズなど交換対応できません。予めご了承ください。 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>メンズ>>>トップス 商品の状態: 新品、未使用 商品のサイズ: S

カテゴリ ファッション

メンズ

トップス タグ fred

perry

フレッドペリー

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セーター

S