『ノースフェイス パープルレーベル キャンバスフィールド トートバッグ【コストコ お買い得】』はヤフオクでから03月13日 22時 11分に出品され03月13日 22時 11分に終了予定です。即決価格は8,190円に設定されています。現在228件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。富山県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 フリークスストアにて購入。

数回使用してます。

底目のみ多少の汚れあります（写真参照）



長めのハンドルが特徴で、肩にかけられつつ、手で持っても地面に当たらない絶妙な長さがポイントです。



「タフで収納性◎ CORDURAナイロンコットン使用のトートバッグ」



はっ水加工を施した 8号CORDURA®ナイロンコットン帆布と915D CORDURA®ポリエステルを組み合わせたタフなトートバッグです。

定番のクラシックなフォルムのトートと、THE NORTH FACEのデイパックのポケットディテールがミックスされたデザインです。



充実の収納ポケット



フロントにマチのあるファスナーポケット、両サイドにドットポケット、背面にスマートフォンなどを出し入れしやすいポケットを装備。





幅高さ 奥行き

2525 14



THE NORTH FACE PURPLE LABEL

ノースフェイス パープルレーベル

キャンバスフィールド トートバッグ

NN7401N

CORDURA Canvas Field Tote M - Navy 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>レディース>>>バッグ 商品の状態: やや傷や汚れあり ブランド: ザノースフェイスパープルレーベル

カテゴリ ファッション

レディース

バッグ タグ ノースフェイス

パープルレーベル

キャンバスフィールド

トートバッグ