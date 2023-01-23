『KRM KYOTO 藍染め リブ コットン タートルネック ニット 日本製 L【お歳暮】』はヤフオクでから03月29日 04時 46分に出品され03月29日 04時 46分に終了予定です。即決価格は7,566円に設定されています。現在647件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。千葉県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 ◼︎商品名

KRM KYOTO

藍染め リブ コットン タートルネック

ニット 日本製 L



⚫︎ポイント

綺麗な藍染め。風合いがあります。

コットンリブの着心地もよし。



日本の粋を纏い、自由にスタイリングを楽しむ。 和をラギットに着こなしながら遊び心を忘れない。 そんな大人のジャパニーズカジュアルを提案する。

ジャパントラッドをベースに武骨さをプラスし自然の中で働く男性をイメージする、「古」の経糸と「現代」の横糸で作り上げる布地の様に重みがあり、どこかトレンディーなテイストのミックス。

簡素と静けさを身に着け、日本本来の「侘寂」のスタイルを発信する。



⚫︎状態

通常着用に伴う使用感がありますが、特筆したダメージなくまだまだ着用いただけます。



⚫︎サイズ→ L



⚫︎実寸サイズ(平置き)



肩幅→cm

身幅→58cm

袖丈→cm

着丈→73cm



※素人採寸ですので、多少の誤差はご了承下さい。



⚫︎素材 綿100％



⚫︎購入後【1〜2日以内】に発送致します。 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>メンズ>>>トップス 商品の状態: 目立った傷や汚れなし 商品のサイズ: L

カテゴリ ファッション

メンズ

トップス タグ KRM

KYOTO

藍染め

リブ

コットン

タートルネック

ニット

日本製



L