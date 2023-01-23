『本場筑前博多織 長尺 小袋帯 半幅帯 小野織物 着物 浴衣 帯１７【新年の贈り物】』はヤフオクでから03月22日 05時 43分に出品され03月22日 05時 43分に終了予定です。即決価格は8,580円に設定されています。現在95件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。青森県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
|カテゴリー:
|ファッション>>>レディース>>>着物・浴衣
|商品の状態:
|新品、未使用
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落札価格8580円
95 入札履歴
終了
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