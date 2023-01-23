『本場筑前博多織 長尺 小袋帯 半幅帯 小野織物 着物 浴衣 帯１７【新年の贈り物】』はヤフオクでから03月22日 05時 43分に出品され03月22日 05時 43分に終了予定です。即決価格は8,580円に設定されています。現在95件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。青森県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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本場筑前博多織：小袋帯(半幅帯) 小野織物謹製



現品限りの大特価



＜商品詳細＞

・小袋帯 【長尺】

・絹75% ポリエステル25%

・新品未使用品

・長さ 約420cm前後

・ 幅 約15cm





何かあればお気軽にご質問ください。 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>レディース>>>着物・浴衣 商品の状態: 新品、未使用

カテゴリ ファッション

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