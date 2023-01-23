『Audeze LCD-X 2021 OPEN-BACK HP【お歳暮】』はヤフオクでから03月12日 03時 02分に出品され03月12日 03時 02分に終了予定です。即決価格は68,850円に設定されています。現在143件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。大分県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 ※これ以下への値下げ対応は致しかねます。



エンジニア御用達メーカーのヘッドホンです。

上位機種購入しましたので、出品です。



旧式のlcd-Xではなく、2021年発売の現行品になります。



内容物

•本体

•ケーブル

•ライセンスカード

•専用ハードケース＆鍵

•破損パーツ(※下記記載)



当方は新品購入直後のものを譲っていただいた2ndオーナーになります。

念の為ライセンスカード記載のシリアルから本物であることは確認しております。



初期傷が多少あり、当方も使用頻度は高くなかったため、外観はかなり綺麗さを保っていると思っております。



※1点、分かりずらいですが片側のプラチックパーツがポロッと取れてしまっております。(写真6枚目)

取れてしまったパーツは保管しており、接着剤などで補修も検討しましたが、使用上何も問題なかったのでそのまま保管しております。

この点以外はかなり美品です。



ケーブルに関しても断線などなく、問題なく使用可能です。



写真にて状態ご確認とご納得の上、ご購入をお願い致します。



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#DTM 商品の情報 カテゴリー: テレビ・オーディオ・カメラ>>>オーディオ機器>>>ヘッドホン 商品の状態: 目立った傷や汚れなし ブランド: オーデジー